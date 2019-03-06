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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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МЧС предупредило о метели и похолодании в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидаются метель, усиление ветра и сильная гололедица. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

В ведомстве отметили, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–3 часа ожидаются мокрый снег, переходящий в метель, отложение мокрого снега и сильная гололедица. Кроме того, усилятся​ порывы ветра до 14–19 м/с.

«К вечеру 6 марта ожидается понижение температуры воздуха до минус 7–10 градусов», — отмечается в сообщении.

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В МЧС посоветовали автомобилистам передвигаться со значительным понижением скорости движения, а также увеличением дистанции от впереди идущих транспортных средств. Помимо этого владельцам автотранспорта порекомендовали парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — добавили в МЧС.

Ранее «Аэрофлот» отменил 32 рейса, запланированных на 6 марта, из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Шереметьево.

Теги: МЧС, метель, ухудшение погоды, похолодание в Москве
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