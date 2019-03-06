МЧС предупредило о метели и похолодании в Москве

МЧС предупредило о метели и похолодании в Москве

В ближайшие несколько часов в Москве ожидаются метель, усиление ветра и сильная гололедица. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

В ведомстве отметили, что, по прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–3 часа ожидаются мокрый снег, переходящий в метель, отложение мокрого снега и сильная гололедица. Кроме того, усилятся​ порывы ветра до 14–19 м/с.

«К вечеру 6 марта ожидается понижение температуры воздуха до минус 7–10 градусов», — отмечается в сообщении.

В МЧС посоветовали автомобилистам передвигаться со значительным понижением скорости движения, а также увеличением дистанции от впереди идущих транспортных средств. Помимо этого владельцам автотранспорта порекомендовали парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. «Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — добавили в МЧС.