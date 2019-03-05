«Аэрофлот» 6 марта из-за погоды отменил 32 рейса

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 32 рейса, запланированных на 6 марта, из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Отменены рейсы из Москвы в Астрахань, Варшаву, Вильнюс, Волгоград, Дюссельдорф, Екатеринбург, Казань, Махачкалу, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Ригу, Самару, Сургут, Хельсинки и обратно. Также время вылета ряда рейсов изменено на более позднее.

В авиакомпании указали, что оповещают пассажиров об изменениях через центр бронирования и информации. «Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота», — говорится в сообщении.

В феврале планы «Аэрофлота» отменить около сотни рейсов из-за неблагоприятных погодных условий заинтересовали транспортную прокуратуру. Ведомство начало проверку в целях контроля соблюдения прав пассажиров.