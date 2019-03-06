Гидрометцентр сообщил о погоде на праздничных выходных в Москве

Гидрометцентр сообщил о погоде на праздничных выходных в Москве

В Москве во время праздничных выходных (8, 9 и 10 марта) ожидаются осадки и облачная погода. Об этом ТАСС сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

«В праздничные дни, с 8 по 10 марта, в Москву вместе с потеплением придут дожди», — сказала она.

При этом Паршина подчеркнула, что осадки не означают похолодания в столичном регионе.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал РБК, что днем 8 и 9 марта в Москве температура будет выше нормы. Он отметил, что для марта норма температуры — около минус 5 градусов, уточнив, что температура воздуха будет выше на 5–7 градусов. При этом ночью, по словам Варакина, в столице сохранится минусовая температура.