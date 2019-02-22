Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка к 23 февраля

Роскачество в преддверии ​Дня защитника Отечества (23 февраля) дало рекомендации по выбору коньяка. О правилах выбора напитка ведомство сообщило на своем сайте.

Специалисты организации советуют обращать внимание на маркировку, выдержку и стоимость коньяка. В первую очередь, как отмечается в гиде по выбору алкогольного напитка, необходимо обратить внимание на этикетку и контрэтикетку, где должна находится вся необходимая о продукте информация на русском языке. «От наименования продукта, объема, даты производства до адреса производителя. Отсутствие каких-либо из этих данных должно заставить задуматься о легальности продукта», — говорится в сообщении.

Также Роскачество считает, что стоит обратить внимание на терминологию и обозначения, которые касаются именно коньяка. В ведомстве подчеркивают, что не в последнюю очередь на цену и качество влияет выдержка коньячных дистиллятов. «Чем она больше, тем, как правило, ярче, сложнее вкус и выше цена», — отмечают эксперты.

Они также уточняют, что годы выдержки должны соответствовать названию коньяка и количеству звездочек. На этикетке, как отмечают в Роскачестве, могут присутствовать такие надписи, как «коньяк трехлетний», «коньяк четырехлетний» или «коньяк пятилетний». Это значит, что коньячный дистиллят выдерживался в дубовых бочках, бутах или эмалированных резервуарах с дубовой клепкой именно столько, сколько указано в названии.