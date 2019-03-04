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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Медведев обвинил США в разрушении конструктивного диалога по Венесуэле

Из-за действий Вашингтона конструктивный диалог о ситуации в Венесуэле перешел на «другой уровень», который приводит к хаосу. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии своего визита в Болгарию.

«Дискуссия о <...> Венесуэле усилиями Вашингтона перестала быть конструктивной и перешла на совершенно другой уровень, за которым, к сожалению, часто следуют хаос, беспорядки, полное разрушение экономики и торговли», — сказал Медведев и подчеркнул, что аналогичную ситуацию можно было неоднократно наблюдать и в других странах.​

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Он отметил, что Россия против вмешательства во внутренние дела других стран и в Венесуэле налаживает диалог между оппозицией и действующими властями. Добиться мира в Венесуэле — это главное желание России — можно только с помощью этого диалога, заключил Медведев.

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По его словам, для США вновь стало приоритетом смещение неугодных правительств в Латинской Америке «в духе доктрины Монро». Речь идет о программе президента Джеймса Монро, выдвинутой в начале XIX века. Согласно ей, США должны были полностью контролировать ситуацию в странах Центральной и Южной Америки, не допуская проникновение туда европейских держав.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в Белом доме не стесняются употреблять термин «доктрина Монро». По его словам, Соединенные Штаты стремятся покончить с «тиранией» в Южной и Центральной Америке.

Болтон также отметил, что США сейчас работают над созданием широкой международной коалиции, давление которой позволит сменить режим в Венесуэле. До этого США рассказывали о планах помочь Никарагуа и Кубе в «борьбе с игом авторитаризма».

Теги: Венесуэла, Дмитрий Медведев
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