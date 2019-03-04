Медведев обвинил США в разрушении конструктивного диалога по Венесуэле

Из-за действий Вашингтона конструктивный диалог о ситуации в Венесуэле перешел на «другой уровень», который приводит к хаосу. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете «Труд» в преддверии своего визита в Болгарию.

«Дискуссия о <...> Венесуэле усилиями Вашингтона перестала быть конструктивной и перешла на совершенно другой уровень, за которым, к сожалению, часто следуют хаос, беспорядки, полное разрушение экономики и торговли», — сказал Медведев и подчеркнул, что аналогичную ситуацию можно было неоднократно наблюдать и в других странах.​

Он отметил, что Россия против вмешательства во внутренние дела других стран и в Венесуэле налаживает диалог между оппозицией и действующими властями. Добиться мира в Венесуэле — это главное желание России — можно только с помощью этого диалога, заключил Медведев.