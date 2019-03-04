Синоптики сообщили о потеплении до плюс 10 градусов в Москве к выходным

Синоптики сообщили о потеплении до плюс 10 градусов в Москве к выходным

На текущей неделе в Москве возможно потепление до плюс 10 градусов. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Эта неделя будет очень сложной, температурный фон и режим увлажнения будут меняться очень существенно. Уже 5 марта температура существенно повысится: будет от плюс 3 градусов до плюс 5 градусов. В ночь на 6 марта температура будет около нулевой отметки, а к вечеру нас ждет понижение до минус 12 градусов», — рассказал Вильфанд.

По его словам, потепление начнется 7 марта. «Вечером 7 марта начнет теплеть, и на 8 марта нас ждет дневная температура от плюс 3 градусов до плюс 8 градусов, а 9 марта еще больше, возможно до плюс 10 градусов, ночью тоже будут положительные температуры», — рассказал он.

Ранее Вильфанд сообщил, что снег в Московском регионе сойдет не раньше конца марта — начала апреля. При этом в лесах снег задержится еще на неделю. Синоптик указал, что речь идет о Подмосковье, так как в столице снег уберут.