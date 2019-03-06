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В Генштабе сочли нецелесообразным отказ от призыва на военную службу

Полный отказ от призыва граждан на военную службу в ближайшей или долгосрочной перспективе нецелесообразен. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Евгений Бурдинский.

По словам генерал-лейтенанта, к такому выводу можно прийти исходя из финансово-экономических возможностей страны, а также учитывая необходимость «накопления военно-обученного мобилизационного людского ресурса».

При этом он отметил, что в последние годы пропорционально количество призывников снизилось из-за роста численности тех, кто проходит службу по контракту. По словам Бурдинского, в 2018 году соотношение численности контрактников к призывникам составило 1,7 к 1.

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Также Бурдинский сообщил, что в прошлом году число желающих уклониться от службы сократилось более чем в три раза по сравнению с 2012 годом.

В конце декабря прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что сейчас нет такого понятия, как призывная кампания: «Сейчас это просто призыв. Никаких кампаний мы из этого не устраиваем». Также он сообщил, что армия достигла оптимального уровня численности призывников.
 

Теги: Генштаб России, военный призыв, служба по контракту
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