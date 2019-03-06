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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Собянин уволил главу управы Выхино-Жулебино и двух зампрефекта ВАО Москвы

Глава управы Выхино-Жулебино Сергей Зотов освобожден от должности по собственному желанию. Соответствующий документ опубликован на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

Также Собянин подписал распоряжения об увольнении по собственному желанию двух заместителей префекта Восточного административного округа (ВАО) — Максима Коваля и Ирины Кузнецовой.

Еще одним распоряжением мэр Москвы назначил на должность заместителя префекта Северо-Восточного административного округа (СВАО) Александра Визаулина, контракт будет действовать в течение четырех лет.

Общество
Собянин назначил глав управ районов Москвы

В октябре 2018 года Собянин уволил замглавы департамента по делам гражданской обороны Александра Яковлева и назначил глав управ ряда районов столицы. Кроме того, после выборов мэра были назначены новые префекты Северного, Северо-Восточного и Восточного округов.

Теги: Сергей Собянин, кадровые перестановки, Москва
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