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Собянин сменил префектов в трех административных округах Москвы
Политика, 18:11
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Собянин сменил префектов в трех административных округах Москвы
После выборов мэра свои посты оставили префекты Северного, Северо-Восточного и Восточного округов Москвы, на их место Сергей Собянин назначил новых руководителей. Главы остальных округов свои посты сохранили
Сергей Собянин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Мэр Сергей Собянин освободил от занимаемых должностей префектов трех административных округов Москвы из одиннадцати. Серия указов о смене и назначении глав столичных округов размещена на сайте мэрии.

Вместо Владислава Базанчука, ранее занимавшего пост префекта Северного округа Москвы, назначен Владимир Степанов, работавший ранее первым зампрефекта этого округа. Префектуру Северо-Восточного округа вместо Валерия Виноградова возглавил его бывший заместитель Алексей Беляев.

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В Восточном округе Москвы вместо Всеволода Тимофеева префектом стал Николай Алешин, работавший ранее первым заместителем руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.

Пост префекта Центрального округа Москвы сохранил Владимир Говердовский, префектуру Южного округа по-прежнему возглавляет Алексей Челышев, Юго-Восточного — Андрей Цыбин, Юго-Западного — Олег Волков. Сохранили свои посты также главы Западного, Северо-Западного и Зеленоградского округов — Алексей Александров, Алексей Пашков и Анатолий Смирнов, а также префект Троицкого и Новомосковского округа Дмитрий Набокин.

Все главы административных районов столицы назначены на свои должности на срок полномочий мэра Москвы.

Сергей Собянин был переизбран на пост мэра Москвы на выборах 18 сентября. После вступления в должность он объявил об отставке правительства столицы. Новое правительство было назначено 21 сентября. Прежние префекты до сегодняшнего дня были исполняющими обязанности.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Москва , мэрия , префектура
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