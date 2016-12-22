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Собянин назначил глав управ районов Москвы
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Собянин назначил глав управ районов Москвы
Общество, 26 окт, 23:49
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Собянин назначил глав управ районов Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил глав управ ряда районов столицы и уволил замглавы департамента по делам гражданской обороны Александра Яковлева. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Главой управы Ховрино назначен Виктор Коль, ранее возглавлявший Восточное Дегунино. Главой управы района Беговой стал Александр Мизгарь, Западного Дегунино — Оксана Молодецкая, Тимирязевского района — Александр Панасенко, Головинского района — Михаил Панасенко.

Главой управы Басманного района стал Салман Дадаев, Тверского района — Сергей Золотарев, района Фили-Давыдково — Сергей Галянин, Можайского района — Сергей Девятов, Крылатского района — Виктор Куцев, района Тропарево-Никулино — Андрей Обухов.

Мэр назначил главой управы Мещанского района Дмитрия Башарова, Арбата — Максима Дерюгина, Якиманки — Елену Макарову, Пресненского района — Александра Михайлова, Таганского района — Александра Мишакова, Замоскворечья — Наталью Романову.

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Также Собянин назначил нового главу управы Черемушек — Мурада Бекниязова, района Зюзино — Веру Горлову, района Коньково — Игоря Драгина, Теплого Стана — Павла Журавлева, Северного Бутово — Региону Захарову, района Ясенево — Алексея Толчеева, Южного Бутово — Владимира Фалеева и Обручевского района — Вячеслава Хизирьянова.

Теги: Сергей Собянин , Москва , районы
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