На Украине возбудили еще одно дело о коррупции в оборонной сфере

На Украине возбудили еще одно дело о коррупции в оборонной сфере

​Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило новое уголовное дело по фактам коррупции в оборонной сфере после обнародования очередной части журналистского расследования. Об этом сообщается в Facebook НАБУ.

«По результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования Леси Ивановой и Bihus.info о фактах коррупции в оборонке, детективы НАБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство», — говорится в сообщении. Отмечается, что дело открыто по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением в больших размерах или организованной группой), его фигурантами являются люди из руководства госкомпании «Укрспецэкспорт».

Накануне детективы НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) задержали действующего и бывшего гендиректоров «Спецтехноэкспорта» («дочка» «Укрспецэкспорта») по подозрению в растрате $2,225 млн. Кроме того, задержаны еще трое должностных лиц предприятия.

В конце февраля НАБУ возбудило уголовное дело о возможных хищениях в оборонной сфере после публикации журналистского расследования Bihus.info. В материале рассказывалось о схеме хищений в оборонном комплексе, к которым имеют отношение лица, приближенные к президенту Украины Петру Порошенко. В частности, журналисты сообщили, что сын первого заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский и его бизнес-партнеры закупали детали для военной техники в России и контрабандным путем ввозили в страну. Впоследствии Порошенко уволил первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.