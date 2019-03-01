Разведывательный самолет ВВС США пролетел над Россией

Разведывательный борт Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России, сообщает мониторинговый проект PlaneRadar. Пролет проходил в рамках договора по открытому небу.

Самолет летел со включенным транспондером. В 6:05 мск сигнал самолета был зафиксирован в районе Комсомольска-на-Амуре на Дальнем Востоке. Позднее он продолжил полет в направлении Читы и Улан-Удэ.

OC-135B Open Skies ВВС США используется для полетов по договору об открытом небе. Этот договор, подписанный в 1992 году, разрешает странам участницам совершать наблюдательные полеты для мониторинга военной активности.

На прошлой неделе, 23 февраля, этот же самолет выполнил первый с 2017 года полет над территорией России. Тогда его маршрут также пролегал над Дальним Востоком. Борт вылетел с аэродрома Хабаровск-Новый.