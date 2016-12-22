Самолет-разведчик ВВС США пролетел возле российских баз в Сирии

Стратегический разведывательный самолет американских Военно-воздушных сил (ВВС) Boeing RC-135V провел полет вдоль побережья Ливана и Сирии, где расположены российская авиационная база Хмеймим и материально-техническая база ВМФ России в порту Тартус. Об этом сообщает на своей странице в Twitter сервис MilRadar, отслеживающий перемещение военных самолетов.

Американский самолет с бортовым номером 64-14845 и позывным SIMMS76 пролетел над международными водами вдоль сирийского и ливанского побережья.

Кроме того, сообщается, что в международном извещении для авиационного персонала (NOTAM) говорилось о том, что 25 января вблизи морских границ Сирии будет закрыто воздушное пространство до высоты 66 тыс. футов (около 20 км) в связи с испытательными ракетными стрельбами ВМФ России.

14 декабря в Министерстве обороны США сообщили о перехвате российских штурмовиков Су-25 американскими истребителями пятого поколения F-22 в Сирии.