Три школьника отравились крысиным ядом в Казани

В Казани госпитализировали трех школьников с признаками отравления крысиным ядом. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Информация о том, что в одной из казанских школ произошло отравление, поступила в ведомство 30 ноября в 17:00, после чего было организовано обследование учебного заведения.

В результате обследования выяснилось, что причиной отравления школьников стала приманка для грызунов, которую положили в доступном для детей месте при проведении дератизационных обработок.

Было установлено, что работами по борьбе с грызунами занималась фирма дезинфекционного профиля по договору. В управлении Роспотребнадзора отметили, что лиц, допустивших нарушения, привлекут к ответственности.