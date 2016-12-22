Мужа члена Шведской академии осудили на два года по делу об изнасиловании

Суд Стокгольма приговорил французского фотографа Жан-Клода Арно к двум годам лишения свободы и штрафу в 115 тыс. крон (€11,1 тыс.) по делу об изнасилованиях. Об этом сообщает Aftonbladet.
Арно задержали 24 сентября и обвинили в двух случаях изнасилования, произошедших осенью и зимой 2011 года. Ранее 18 женщин обвиняли фотографа в домогательствах. Фотограф отрицал все обвинения. Адвокат Арно пообещал обжаловать приговор суда.
В 2018 году из-за скандала вокруг Арно Фонд Нобеля решил отложить на год присуждение премии по литературе. Фотограф руководил культурным проектом при финансовой поддержке Шведской академии. В Фонде Нобеля указывали, что это решение «подчеркивает серьезность ситуации и поможет сохранить долгосрочную репутацию награды».
Впоследствии выяснилось, что Арно раскрывал посторонним имена будущих лауреатов Нобелевской премии, а также информацию о том, кто станет новым членом Шведской академии. В состав Нобелевского комитета с 1992 года входила поэтесса Катарина Фростенсон, супруга Арно. После скандала в академии решили не исключать Фростенсон из комитета, из-за чего в знак протеста Шведскую академию покинули шесть ее членов, включая главу организации Сару Даниус.