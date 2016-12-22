В Швеции создали новый Нобелевский комитет по литературе

Шведская академия и Нобелевский фонд решили создать новый Нобелевский комитет по литературе, в его состав войдут 10 человек, том числе пять членов академии. Об этом сообщается на сайте организации.

Председателем станет писатель Пер Вестберг, в комитет войдут историк и критик Хорас Энгдаль, поэт и драматург Кристина Лугн, писатель Андерс Олссон, филолог Йеспер Свенбу, а также пять экспертов, не состоящих в Шведской академии.

Из-за скандала, касающегося сексуальных домогательств, в 2018 году отложили вручение Нобелевской премии по литературе, лауреат станет известен только в следующем году.

Французского фотографа Жан-Клода Арно, мужа одной из членов Шведской академии, обвинили в двух изнасилованиях осенью и зимой 2011 года, также 18 женщин обвинили его в домогательствах. Позднее стало известно, что фотограф раскрывал имена будущих лауреатов посторонним лицам.

В начале октября суд Стокгольма приговорил Арно к двум годам тюрьмы и штрафу в €11,1 тыс. Поэтессу Катарину Фростенсон, входившую в состав Нобелевского комитета по литературе с 1992 года, не стали исключить из-за судимости ее мужа. После этого в знак протеста Шведскую академию покинули шестеро членов, в том числе глава организации Сара Даниус.