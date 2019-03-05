Матвиенко выступила за создание телепередачи о женском успехе

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что планирует предложить администрации президента создать на федеральном телеканале передачу «История женского успеха». Об этом она сообщила на встрече с женщинами-участницами конкурса «Лидеры России», передает ТАСС.

«Мне кажется, было бы очень полезно на «России-1» или на Первом канале сделать специальную телепрограмму «История успеха». Я буду ходатайствовать об этом, и начала бы я именно с женщин: «История женского успеха», — сказала она.

По мнению Матвиенко, такая передача будет пользоваться большим успехом и иметь высокие рейтинги. При этом председатель Совфеда высказалась против передач о «незаконно рожденных детях и генетических экспертизах». Она отметила, что это «унизительно и некрасиво».

В 2018 году Матвиенко стала наставником в конкурсе управленцев «Лидеры России». Его председатель, первый замглавы администрации Сергей Кириенко выражал надежду, что в нем примет участие больше женщин. По его словам, в 2017 году среди участников конкурса женщины было только 15%. Матвиенко рассказала, что в 2018 году среди победителей и финалистов доля женщин также не превышала 15%.