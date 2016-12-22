Матвиенко станет наставником в конкурсе «Лидеры России»

Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко решила стать наставником в конкурсе «Лидеры России». Об этом она рассказала журналистам во вторник, 16 октября, передает ТАСС.

«Мне кажется, что для молодых людей безусловно важно получить дополнительное образование, прослушать цикл умных, интересных лекций, но не менее важно воспитание на примере, — сообщила она. — На примере личного успеха, на истории того, как удалось добиться карьерного роста».

По словам Матвиенко, в 1970-х годах она сама была участником аналогичного американо-советского проекта «Молодые политические лидеры». «Я в течение нескольких лет регулярно ездила в США, где в течение месяца жила в семьях. Там очень многому нас научили. Научили тому, как живет другое общество, что такое малый и средний бизнес, и как государство им оказывает поддержку», — вспомнила сенатор.

Участников проекта учили выступать перед разными аудиториями и отвечать на «самые нелицеприятные вопросы». «Мы жили в семьях сенаторов, мы общались с американским истеблишментом, — отметила Матвиенко. — Мне это очень многое дало. И до сих пор у меня остались друзья в США, с которыми тогда довелось общаться».

Матвиенко рассказала, что прошла и советскую школу подготовки кадров: «Для перспективных людей создавались условия для карьерного роста. Да, там, может быть, было больше бюрократии, больше еще чего-то, но все равно это была система».

Ранее первый замглавы администрации Сергей Кириенко, курирующий проект «Лидеры России», выразил надежду, что в конкурсе примет участие больше женщин. Он сообщил, что в прошлом году среди участников конкурса было только 15% женщин. Его поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина: «Конкурс разбивает стеклянные потолки. Я надеюсь, что он разобьет и этот гендерный стеклянный потолок».

Прием заявок на участие в новом этапе конкурса управленцев открылся в среду, 10 октября. Первый сезон стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018-го. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. 67 участников первого сезона получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а трое — заместителями федеральных министров. Ранее конкурс «Лидеры России» прошли избранные впоследствии главами регионов Василий Орлов (Амурская область) и Дмитрий Артюхов (Ямало-Ненецкий автономный округ).