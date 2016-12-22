В Кремле выразили надежду на увеличение числа женщин в управлении

Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко выразил надежду на то, что в конкурсе управленцев «Лидеры России» примет участие больше женщин, чем в этом году, передает телеканал «Дождь».

Кириенко отметил, что в прошлом году среди участников конкурса было только 15% женщин. Его поддержала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. «Конкурс разбивает стеклянные потолки. Я надеюсь, что он разобьет и этот гендерный стеклянный потолок», - сказала она.

Прием заявок на участие в конкурсе управленцев «Лидеры России» открылся в среду, 10 октября. Кириенко рассказал, что организаторы повысили максимальный возраст участников с 50 до 55 лет. Кроме того, поучаствовать в «Лидерах России» смогут «управленцы с гражданством любой страны», владеющие русским языком на достаточном для прохождения тестов уровне.

«Убеждён, что в нашей стране каждый человек талантлив, и задача государства — помочь этому таланту реализовать себя, создать для этого соответствующие условия», — заявил первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко.

На сайте конкурса также сообщается, что заявки на участие будут приниматься до 24 октября. 300 финалистов «Лидеров России» получат образовательные гранты в размере 1 млн руб.

В прошлом году конкурс проводила Администрация президента и Высшая школа государственного управления РАНХиГС. Киренко тогда отмечал, что данный проект был создан по поручению президента Владимира Путина с целью сорганизовать отбор кадров на «федеральном, общенациональном уровне».