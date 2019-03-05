Подозреваемому в подготовке теракта в ФРГ россиянину предъявили обвинения

Немецкая генеральная прокуратура предъявила обвинения гражданину России Магомеду-Али С., которого ранее задержали по подозрению в планировании теракта в Германии. Об этом говорится на сайте федеральной прокуратуры ФРГ.

Его обвинили по статье о подготовке тяжкого насильственного угрожающего государству преступления и подготовке преступления с применением взрывчатки.

31-летнего Магомеда-Али С. правоохранительные органы Германии задержали в августе 2018 года. Его заподозрили в хранении дома взрывчатого вещества и планировании теракта. Расследование против него было связано с задержанием во Франции некого Клемента Б., которого арестовали в Марселе годом ранее. По данных следствия, они собирались совершить теракт вместе. Спустя месяц после задержания россиянина арестовали.

Издание Tagesspiegel указывало, что у россиянина были контакты и с Анисом Амри, который в 2016 года протаранил на грузовике толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Жертвами происшествия тогда стали 12 человек.​