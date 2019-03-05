Песков заявил о девальвации значения расследований в США действий Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать новое расследование деятельности лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Не имеем ни возможности, ни желания комментировать каждое расследование, которое начинает та или иная группа законодателей США. Этих расследований так много, что их значение девальвировалось», — сказал представитель Кремля, заметив, что это «все меньше похоже на серьезный подход».
Песков отметил, что ни одно из прошлых расследований не дало никаких результатов, «кроме смехотворных». Пресс-секретарь подчеркнул, что подобные расследования являются делом США.
Ранее демократы в конгрессе заявили о планах расширить расследование против Трампа. 4 марта глава комитета палаты представителей по юридическим вопросам Джерри Надлер направил 81 письмо с просьбой предоставить документы в связи с расследованием. В том числе бумаги были запрошены у ряда российских граждан.