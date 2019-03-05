Песков заявил о девальвации значения расследований в США действий Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать новое расследование деятельности лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает корреспондент РБК.

​«Не имеем ни возможности, ни желания комментировать каждое расследование, которое начинает та или иная группа законодателей США. Этих расследований так много, что их значение девальвировалось», — сказал представитель Кремля, заметив, что это «все меньше похоже на серьезный подход».

Песков отметил, что ни одно из прошлых расследований не дало никаких результатов, «кроме смехотворных». Пресс-секретарь подчеркнул, что подобные расследования являются делом США.

Ранее демократы в конгрессе заявили о планах расширить расследование против Трампа. 4 марта глава комитета палаты представителей по юридическим вопросам Джерри Надлер направил 81 письмо с просьбой предоставить документы в связи с расследованием. В том числе бумаги были запрошены у ряда российских граждан.