CNN узнал о завершении расследования Мюллером «рашагейта» через неделю

Расследование вмешательства России в выборы и обвинений о сговоре команды президента Дональда Трампа с Кремлем подходит к завершению, его результаты могут быть объявлены уже в ближайшие дни, узнал телеканал CNN

Билл Барр (в центре) (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Генеральный прокурор США Билл Барр уже на следующей неделе может объявить о завершении расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в выборы президента США и сговоре команды Дональда Трампа с Кремлем в ходе этой кампании, сообщает CNN со ссылкой на людей, знакомых с планами генпрокурора.

По их словам, подготовка генпрокурора к объявлению результатов означает то, что Мюллер закончил свое почти двухлетнее расследование. Тем не менее собеседники телеканала отметили, что сроки объявления результатов могут быть перенесены.

В соответствии с законом спецпрокурор Мюллер по завершении своей работы должен представить «конфиденциальный» отчет генеральному прокурору, но правила не требуют, чтобы отчет был передан конгрессу или общественности.

«В результате, один из самых насущных вопросов, с которым Барр столкнется в ближайшие недели, — это степень раскрытия выводов Мюллера конгрессу», — отмечает телеканал.

Также неясно, сколько времени потребуется министерству юстиции, чтобы подготовить свой отчет конгрессу по итогам расследования Мюллера. В виду готовящейся поездки президента США Дональда Трампа во Вьетнам на встречу с северкорейским лидером Ким Чен Ыном, сроки могут быть сдвинуты, отмечает CNN.