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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Палата представителей США направила запросы нескольким гражданам России
Юридический комитет Палаты представителей направил десятки писем с просьбой предоставить документы по поводу возможного нарушения закона Дональдом Трампом. Среди адресатов оказались в том числе и граждане России
Джерри Надлер (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Глава комитета Палаты представителей по юридическим вопросам направила 81 письмо с просьбой предоставить документы в связи с расследованием, которое проводит нижняя палата Конгресса. Все они подписаны главой комитета Джерри Надлером.

Все письма содержат одинаковый текст, в котором говорится о необходимости защитить основы конституционного строя США. В этой связи конгрессмены хотят выяснить, не было ли в действиях президента страны признаков злоупотребления властью и препятствования правосудию.

Среди адресатов Надлера есть и российские граждане. В частности от Виктора Вексельберга Палата представителей требует документы касательно его встреч с Трампом в июне 2016 года и финансовых отношений с членами предвыборного штаба будущего президента.

От компании Concord Management and Consulting (адресатом называется Евгений Пригожин) Палата представителей хочет получить свидетельства контактов ее представителей с людьми из окружения Трампа, а также сайтом Wikileaks.

От участвовавшего во встрече с сыном Трампа Ираклия Кавеладзе Палата представителей потребовала деталей его контактов с Трампом, Полом Манафортом, Джаредом Кушнером, Джеффом Сешнсом.

Заинтересовал Надлера и основатель Wikileaks Джулиан Ассанж.

В основном упомянутые в сообщении комитета по юридическим делам лица упоминались в расследовании комиссии Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США. Последняя два года искала связи Трампа с российскими политиками и чиновниками, однако до сих пор не пришла к окончательным выводам.

В начале января представляющая Демократическую партию Нэнси Пелоси допустила, что Палата представителей будет обсуждать импичмент Трампа после завершения расследования. Комментируя ее слова, представитель президента Кельяни Конуэй заявила, что главу страны беспокоят не заявления оппонентов, а вопросы безопасности и развития инфраструктуры.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Палата представителей США
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