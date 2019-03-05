Палата представителей США направила запросы нескольким гражданам России

Юридический комитет Палаты представителей направил десятки писем с просьбой предоставить документы по поводу возможного нарушения закона Дональдом Трампом. Среди адресатов оказались в том числе и граждане России

Джерри Надлер (Фото: J. Scott Applewhite / AP)

Глава комитета Палаты представителей по юридическим вопросам направила 81 письмо с просьбой предоставить документы в связи с расследованием, которое проводит нижняя палата Конгресса. Все они подписаны главой комитета Джерри Надлером.

Все письма содержат одинаковый текст, в котором говорится о необходимости защитить основы конституционного строя США. В этой связи конгрессмены хотят выяснить, не было ли в действиях президента страны признаков злоупотребления властью и препятствования правосудию.

Среди адресатов Надлера есть и российские граждане. В частности от Виктора Вексельберга Палата представителей требует документы касательно его встреч с Трампом в июне 2016 года и финансовых отношений с членами предвыборного штаба будущего президента.

От компании Concord Management and Consulting (адресатом называется Евгений Пригожин) Палата представителей хочет получить свидетельства контактов ее представителей с людьми из окружения Трампа, а также сайтом Wikileaks.

От участвовавшего во встрече с сыном Трампа Ираклия Кавеладзе Палата представителей потребовала деталей его контактов с Трампом, Полом Манафортом, Джаредом Кушнером, Джеффом Сешнсом.