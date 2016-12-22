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На Украине попросили Интерпол объявить Курченко в международный розыск
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На Украине попросили Интерпол объявить Курченко в международный розыск
Общество, 18:26
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На Украине попросили Интерпол объявить Курченко в международный розыск

Следственное управление национальной полиции Одесской области попросило Интерпол объявить в международный розыск бежавшего в Россию бизнесмена Сергея Курченко. На Украине его обвиняют в создании преступной группы, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Украинские правоохранительные органы внесли ходатайство в секретариат Интерпола, чтобы установить точное местонахождение предпринимателя.

От его махинаций с нефтепродуктами в госбюджет якобы не поступило более $74,294 млн (2 млрд грн) обязательных платежей.

По данным Сарган, в мае этого года прокуратура объявила Курченко в розыск и выписала представление о его задержании для приведения в суд, чтобы избрать меру пресечения. Сейчас в уголовном производстве в статусе подозреваемых и обвиняемых по данному делу находятся 22 человека. Суд подтвердил вину 15 фигурантов в преступных сделках.

Сергей Курченко владеет группой компаний «Газ Украина», медиахолдингом UMH Group и футбольным клубом «Металлист». Он — председатель наблюдательного совета группы ВЕТЭК (услуги нефтегазовым компаниям и др.). Бизнесмена называли одним из самых близких к семье экс-президента Украины Виктора Януковича. В феврале 2014 года предприниматель уехал из страны и перевел свой бизнес в Россию.

В мае ​прокуратура Одесской области обвинила Курченко по нескольким статьям, в том числе в создании преступной группировки. По последнему делу проходили 19 подозреваемых и обвиняемых, среди которых бывшие руководители Одесского нефтеперерабатывающего завода, инспекторы таможни, капитаны судов. В июне районный суд Одессы национализировал Одесский НПЗ, являвшийся частью ВЕТЭК. В общей сложности, по сведениям украинских правоохранительных органов, ущерб от действий «группы Курченко» составляет около $538 млн (14 млрд грн). Адвокаты бизнесмена заявляют, что следствие не располагает доказательной базой для таких обвинений.

В середине ноября Киевский районный суд Одессы постановил конфисковать в пользу Украины примерно 100 тыс. т нефтепродуктов, принадлежащих компании Курченко. Общая цена конфискованного должна была составить 800 млн грн, или $30,2 млн. Конфискация произведена в рамках расследования дела Курченко.

Теги: Сергей Курченко , международный розыск , Нацполиция Украины
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