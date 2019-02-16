Мать Децла назвала причину остановки сердца музыканта

Ирина Толмацкая, мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) в эфире «Первого канала» рассказала о причинах остановки сердца музыканта.

«[Причина смерти] — перенагрузки. Он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога», — сообщила Толмацкая.

Она добавила, что предложила сыну сходить к врачу, но он счел симптомы невралгией из-за большого количества работы. По словам Толмацкой, судмедэкспертиза показала, что в крови Децла в момент смерти не было запрещенных веществ или алкоголя, которые могли привести к остановке сердца.​

Децл умер в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет. 6 февраля его похоронили на Пятницком кладбище в Москве.