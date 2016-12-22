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США пригрозили отомстить Турции за ввод пошлин на американские товары
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США пригрозили отомстить Турции за ввод пошлин на американские товары
Политика, 01:07
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США пригрозили отомстить Турции за ввод пошлин на американские товары
Турция может лишиться права на беспошлинный ввоз в США товаров на сумму порядка $1,66 млрд. Об этом Вашингтон сообщил через три дня после объявления санкций против министров турецкого правительства
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Вашингтон намерен пересмотреть участие Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран в США (GSP). Об этом говорится в сообщении на сайте торгового представительства США.

В сообщении приводятся слова замглавы ведомства Джеффри Джерриша. Он поясняет, что поводом для подобного решения стали введенные Турцией тарифы на поставки товаров из США, затронувшие импорт в объеме $1,78 млрд.

«Администрация Трампа обеспокоена соблюдением Турцией критерия доступа к рынку GSP. Мы надеемся, что Турция будет работать с нами для решения проблем, которые привели к новому пересмотру их беспошлинного доступа к рынку Соединенных Штатов», — заявил Джерриш.

В сообщении торгпредства приводятся данные, согласно которым в 2017 году Соединенные Штаты импортировали из Турции товаров на $1,66 млрд в рамках программы GSP. Это составляет 17,7% от общего объема импорта США из Турции. В число товаров, попавших под программу льготного импорта попали транспортные средства и запчасти для автомобилей, ювелирные изделия и драгоценные металлы, а также изделия из камня.

Программа GSP (Generalized System of Preferences) предусматривает беспошлинный ввоз отдельных категорий товаров из стран с развивающейся экономикой. Программа, действующая с 1974 года, подлежит регулярному продлению; список стран, попадающих под действие программы может пересматриваться.

Госдеп США 1 августа объявил о введении санкций против двух министров правительства Турции в соответствии с Актом Магнитского. Поводом для этого стало удержание властями Турции пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в шпионаже и причастности к попытке госпереворота. Действия Вашингтона МИД Турции назвал «враждебными», пообещав дать на них соответствующий ответ.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Турция , пошлины
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