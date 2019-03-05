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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
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Общество ,  
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Росздравнадзор снял с российского рынка третий препарат с фенспиридом

Росздравнадзор снял с российского рынка лекарство «Эриспирус», содержащий фенспирид. В частности, изымаются таблетки и сироп. Также у лекарства отзывают регистрационные удостоверения, говорится в сообщении ведомства, поступившем в распоряжение РБК.

«Производитель лекарства объявил о его добровольном отзыве с рынка, поскольку было выявлено удлинение интервалов QT на электрокардиограмме у пациентов, принимавших «Эреспал» (также препарат с фенспиридом)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при употреблении «Эриспируса» подобного нежелательного воздействия не зафиксировано. Ведомство приняло решение о изъятии препарата в качестве предупреждающей меры и в целях безопасности.

14 февраля Росздравнадзор поручил своим территориальным подразделениям обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий лекарства «Эреспал». Решение об изъятии лекарств приняла французская компания «Лаборатория Сервье» в связи с приостановкой французским Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM) действия регистрационных удостоверений лекарственных препаратов, содержащих фенспирид. Дополнительные исследования таких препаратов дали основания предполагать, что лекарства могут вызывать нарушения сердечного ритма.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сообщал, что процесс приостановки продажи лекарства от кашля «Эреспал» на территории России займет около суток. Специалист отмечал, что продажа препарата на территории Евросоюза не приостанавливалась. Добровольно производитель отзывал лекарство в Белоруссии и на Украине. 

На следующий день венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter Ltd на фоне ситуации с «Эреспалом» приняла решение изъять из обращения и больше не поставлять в страну аналог этого лекарства — «Эпистат». Оба лекарства содержали фенспирид. Препараты, содержащие это вещество, назначаются для лечения заболеваний дыхательных путей.

Теги: Росздравнадзор, лекарства, изъятие
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