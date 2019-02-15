Gedeon Richter отзовет аналог «Эреспала» из российских аптек

«В качестве меры предосторожности компания приостанавливает продажу препаратов на всех территориях, где препарат был доступен, а также инициировала отзыв на самом большом своем рынке — в России», — заявила РБК руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Гедеон Рихтер Фарма» Анна Похитонова.
Накануне, 14 февраля, Росздравнадзор поручил своим территориальным подразделениям в течение суток изъять из обращения всех серий лекарства «Эреспал» — как в виде таблеток, так и в виде сиропа.
Решение об изъятии лекарств принял производитель лекарства французская компания «Лаборатория Сервье» в связи с приостановкой французским Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM) действия регистрационных удостоверений лекарств, которые содержат фенспирид. Препараты на основе этого вещества, как показали дополнительные исследования, могут вызывать нарушения сердечного ритма.
Из обращения в России также изымут схожие с «Эреспалом» лекарства на основе фенспирида.
Как свидетельствуют данные специализирующегося на фармацевтических исследованиях маркетингового агентства DSM Group (есть у РБК), объем продаж «Эпистата» в России в денежном выражении в 2018 году составил 79,49 млн руб. Для сравнения: «Эреспал» собрал в России 2,2 млрд руб.