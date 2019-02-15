Gedeon Richter отзовет аналог «Эреспала» из российских аптек

И в венгерском лекарстве от кашля «Эпистат», и в «Эреспале» содержится одно и то же действующее вещество. Как показали исследования во Франции, оно может вызывать нарушение сердечных ритмов

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Венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter Ltd на фоне ситуации с французским препаратом от кашля «Эреспал» приняла решение изъять из обращения и больше не поставлять в страну аналог этого лекарства — «Эпистат». Это следует из письма (есть у РБК), которое производитель направил руководителю Росздравнадзора Михаилу Мурашко.

Компания отзывает следующие препараты:

«Эпистат» в виде сиропа;​

«Эпистат» в виде покрытых оболочкой таблеток пролонгированного действия.

Отмечается, что в этих лекарствах, как и в «Эреспале», одно и то же действующее вещество — фенспирид (Fenspiridum).