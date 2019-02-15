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BRENT $67,5 (+6,45%) прогноз Goldman Sachs к 30.06.19
Tiffany & Co. $115 (+28,45%) прогноз Oppenheimer к 12.02.20 Купить
Morgan Stanley $55 (+33,33%) прогноз JP Morgan к 31.12.20 Купить
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Gedeon Richter отзовет аналог «Эреспала» из российских аптек
И в венгерском лекарстве от кашля «Эпистат», и в «Эреспале» содержится одно и то же действующее вещество. Как показали исследования во Франции, оно может вызывать нарушение сердечных ритмов
Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Венгерская фармацевтическая компания Gedeon Richter Ltd на фоне ситуации с французским препаратом от кашля «Эреспал» приняла решение изъять из обращения и больше не поставлять в страну аналог этого лекарства — «Эпистат». Это следует из письма (есть у РБК), которое производитель направил руководителю Росздравнадзора Михаилу Мурашко.

Компания отзывает следующие препараты:

  • «Эпистат» в виде сиропа;​
  • «Эпистат» в виде покрытых оболочкой таблеток пролонгированного действия.

Отмечается, что в этих лекарствах, как и в «Эреспале», одно и то же действующее вещество — фенспирид (Fenspiridum).

Видео: РБК

«В качестве меры предосторожности компания приостанавливает продажу препаратов на всех территориях, где препарат был доступен, а также инициировала отзыв на самом большом своем рынке — в России», — заявила РБК руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Гедеон Рихтер Фарма» Анна Похитонова.

Общество
Росздравнадзор объявил об изъятии из обращения препарата «Эреспал»

Накануне, 14 февраля, Росздравнадзор поручил своим территориальным подразделениям в течение суток изъять из обращения всех серий лекарства «Эреспал» — как в виде таблеток, так и в виде сиропа.

Решение об изъятии лекарств принял производитель лекарства французская компания «Лаборатория Сервье» в связи с приостановкой французским Национальным агентством по безопасности лекарственных средств и товаров для здоровья (ANSM) действия регистрационных удостоверений лекарств, которые содержат фенспирид. Препараты на основе этого вещества, как показали дополнительные исследования, могут вызывать нарушения сердечного ритма.

Общество
Власти изымут из обращения схожие с «Эреспалом» лекарства

Из обращения в России также изымут схожие с «Эреспалом» лекарства на основе фенспирида.

Как свидетельствуют данные специализирующегося на фармацевтических исследованиях маркетингового агентства DSM Group (есть у РБК), объем продаж «Эпистата» в России в денежном выражении в 2018 году составил 79,49 млн руб. Для сравнения: «Эреспал» собрал в России 2,2 млрд руб.

Авторы: Анна Трунина, Полина Звездина
Теги: лекарство, медикаменты, здравоохранение, фармацевтика
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Росздравнадзор отвел сутки на изъятие «Эреспала» из оборота
Общество
Власти изымут из обращения схожие с «Эреспалом» лекарства
Общество
Росздравнадзор объявил об изъятии из обращения препарата «Эреспал»
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