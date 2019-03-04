Миллер выразил надежду на благополучную судьбу «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер выразил надежду, что «Северный поток-2» не повторит судьбу нереализованного проекта газопровода «Южный поток». Об этом сообщает ТАСС.
«По-видимому, нет», — ответил он на соответствующий вопрос.
Миллер напомнил, что проект «Турецкий поток», который пришел на смену несостоявшемуся «Южному потоку», построен с опережением сроков.
Ранее 4 марта стало известно, что доработанная Газовая директива ЕС должна вступить в силу до запуска «Северного потока-2» и будет распространяться на этот проект.