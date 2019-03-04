Миллер выразил надежду на благополучную судьбу «Северного потока-2»

В 2014 году решение о закрытии проекта газопровода «Южный поток» было принято президентом России Владимиром Путиным из-за того, что российская сторона не получила разрешения на строительство у Болгарии. Евросоюз выступал против проекта, так как он нарушал принятый в ЕС Третий энергопакет. Согласно нему, собственниками трубопроводов в союзе не могут быть газодобывающие компании.

«Южный поток» являлся проектом «Газпрома». Газопровод мощностью 63 млрд куб. м газа в год должен был пройти через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы. Впоследствии его заменил проект «Турецкий поток».

Газопровод «Северный поток-2» должен пройти из России по дну Балтийского моря до Германии. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год.