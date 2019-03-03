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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Гуаидо подтвердил намерение вернуться в Венесуэлу

Лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, подтвердил свое намерение вернуться в страну. По итогам встречи в Эквадоре с президентом Ленином Морено он написал в своем Twitter, что планирует возвращение 4 или 5 марта.

На пресс-конференции после встречи с Морено Гуаидо также объявил, что намерен организовать в Венесуэле новые демонстрации против действующего президента Николаса Мадуро, сообщает Reuters. Он призвал международное сообщество применить «более жесткие меры» для давления на правительство Мадуро.

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О намерении вернуться в Венесуэлу Гуаидо объявил 1 марта в Бразилии, где встретился с президентом Жаиром Болсонару. 

29 января генпрокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении Гуаидо. Как сообщили в надзорном ведомстве, мера связана с «актами насилия», которые произошли в стране. После этого Верховный суд страны заморозил счета оппозиционера и запретил ему совершать сделки с недвижимостью и выезжать за рубеж.

Позже Гуаидо, несмотря на запрет, отправился в Колумбию, с территории которой в страну должен был прибыть гуманитарный конвой. Мадуро выступил против принятия этих грузов, поэтому Венесуэла частично закрыла границу.

Гуаидо объявил себя президентом 23 января в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро. Тогда он заявил, что намерен добиться проведения новых выборов, а свои действия назвал соответствующими конституции страны. Гуаидо поддержали большинство стран Латинской Америки, США, Канада, ряд государств-членов ЕС, Австралия, Грузия, Марокко. На стороне Мадуро выступили Россия, Китай, Иран и Турция.​


 

Теги: Венесуэла, Хуан Гуаидо
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