Гуаидо подтвердил намерение вернуться в Венесуэлу

Лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, объявивший себя временным президентом, подтвердил свое намерение вернуться в страну. По итогам встречи в Эквадоре с президентом Ленином Морено он написал в своем Twitter, что планирует возвращение 4 или 5 марта.

На пресс-конференции после встречи с Морено Гуаидо также объявил, что намерен организовать в Венесуэле новые демонстрации против действующего президента Николаса Мадуро, сообщает Reuters. Он призвал международное сообщество применить «более жесткие меры» для давления на правительство Мадуро.

О намерении вернуться в Венесуэлу Гуаидо объявил 1 марта в Бразилии, где встретился с президентом Жаиром Болсонару.

29 января генпрокуратура Венесуэлы начала предварительное расследование в отношении Гуаидо. Как сообщили в надзорном ведомстве, мера связана с «актами насилия», которые произошли в стране. После этого Верховный суд страны заморозил счета оппозиционера и запретил ему совершать сделки с недвижимостью и выезжать за рубеж.