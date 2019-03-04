Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Yahoo

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Yahoo

Пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе портала Yahoo. Это следует из данных сервиса ​Downdetector.

Проблемы начались в 8:54 по североамериканскому восточному стандартному времени (16:54 мск). По данным портала, 62% жалоб касались трудностей со входом в аккаунт, а еще 37% были связаны с проблемами при посещении сайта.

Согласно карте, наибольшее число жалоб приходило от жителей США и Японии. Проблемы возникли также у пользователей из России, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Израиля, Бразилии, Таиланда и других стран.

В конце февраля пользователи из разных стран пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Трудности возникли у жителей США, Канады, Великобритании, Бразилии, Колумбии и других стран. Проблемы появлялись при просмотре видео и при входе в аккаунт.