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Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе Yahoo

Пользователи со всего мира пожаловались на сбои в работе портала Yahoo. Это следует из данных сервиса ​Downdetector.

Проблемы начались в 8:54 по североамериканскому восточному стандартному времени (16:54 мск). По данным портала, 62% жалоб касались трудностей со входом в аккаунт, а еще 37% были связаны с проблемами при посещении сайта.

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Согласно карте, наибольшее число жалоб приходило от жителей США и Японии. Проблемы возникли также у пользователей из России, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Израиля, Бразилии, Таиланда и других стран.

В конце февраля пользователи из разных стран пожаловались на сбой в работе видеохостинга YouTube. Трудности возникли у жителей США, Канады, Великобритании, Бразилии, Колумбии и других стран. Проблемы появлялись при просмотре видео и при входе в аккаунт.

Теги: Yahoo, сбой в работе
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