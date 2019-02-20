Пользователи по всему миру сообщили о проблемах со Skype

Пользователи по всему миру сообщили о проблемах со Skype

Пользователи Skype из разных стран мира столкнулись со сбоями в работе программы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

В основном неполадки наблюдаются в городах США и Японии. Однако о проблемах также сообщают пользователи из Канады, Перу, Чили, Португалии, Великобритании, Нидерландов, Камбоджи, Сингапура и Филиппин и других стран.

Большинство из них столкнулись со сбоем при входе в приложение (75%). Еще 13% сообщили о проблемах с получением сообщений, 11% — о сбоях при голосовых звонках.

В официальном аккаунте техподдержки Skype в Twitter говорится, что в приложении произошел «временный технический сбой, который привел к сбою приложения у некоторых пользователей», однако в настоящий момент проблема решена.