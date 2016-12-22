В Крыму прошли учения расчетов ЗРК С-400

В Крыму прошли учения с использованием боевых расчетов ​С-400 «Триумф», передает «РИА Новости».

По словам начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулева, в ходе учений было отработано свертывание пусковых и радиолокационных установок и перебазирование в другие районы. После развертывания установок расчеты осуществили ориентирование на местности с последующим приведением в боевой режим и провели сбор данных.

«Завершилось мероприятие успешным электронным поражением обнаруженной и сопровожденной цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника», — сообщил Рулев.

Комплекс «Триумф» (С-400) — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, способная поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км и уничтожать тактические баллистические цели на дальности 60 км. Цель системы могут обнаруживать на расстоянии до 600 км.

В конце ноября на боевое дежурство в Крыму заступил четвертый дивизион ЗРК С-400. Первый полк, вооруженный С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму в январе 2017 года, второй — в январе 2018 года.