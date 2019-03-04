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Орешкин ответил на вопрос о желании поработать президентом

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ответ на вопрос, было бы ему интересно поработать президентом, заявил, что такая должность вызывает интерес у любого управленца. Своей точкой зрения он поделился в ходе общения со слушателями Академии журналистики «Коммерсантъ». Цитата главы ведомства приводится на сайте газеты.

«Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно», — отметил Орешкин. «Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания», — добавил он, подчеркнув однако, что «главное, конечно же, это не интерес, а то — есть ли польза для страны и людей».

При этом с точки зрения нагрузки работа главы государства «абсолютно чудовищна», уверен министр экономического развития. Даже его текущая занятость («большая нагрузка на рабочем месте, постоянная необходимость перемещения, совещания с президентом, премьером, вице-премьерами»), по его словам, вызывает сложности.

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«Мозг должен переключаться моментально между разными темами, а работать заканчиваешь глубоко за полночь. И понятно, что чем выше уровень, тем больше нагрузка. И если ты хочешь реально что-то сделать для страны, эта нагрузка сумасшедшая», — резюмировал Орешкин.

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Пост главы Минэкономразвития он занял в 2016 году, после того как с этой должности «в связи с утратой доверия» был уволен Алексей Улюкаев. В декабре 2017 года суд приговорил последнего к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

Орешкин до прихода в ведомство возглавлял департамент долгосрочного стратегического планирования Минфина и работал замглавы этого министерства. До этого он был заведующим сектором Центробанка и управляющим директором в Росбанке. Глава Минфина Антон Силуанов, оценивая назначение Орешкина в Минэкономразвития, отозвался о нем как о «классном макроэкономисте» и «суперквалифицированном специалисте».

Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития
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