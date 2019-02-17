Орешкин исключил обвал рубля

Обвала рубля «абсолютно» не стоит ждать, заявил глава Минэкономразвитя Максим Орешкин в ответ на соответствующий вопрос ведущей программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1». По мнению Орешкина, рубль будет чувствовать себя устойчиво при ценах на нефть выше $40 за баррель.

«Понятно, что краткосрочная волатильность будет сохраняться, курс у нас абсолютно плавающий, изменения ситуации на внешних рынках, другие факторы будут приводить к тому, что курс будет колебаться», — заявил министр. При этом, по его словам, в долгосрочном периоде курс будет устойчивым и «в реальном выражении будет плавно укрепляться».

По мнению Орешкина, сбережения «всегда нужно хранить именно в той валюте, в которой предполагаются их траты». «Что касается рубля, то мы видим довольно высокий уровень ставок по банковским депозитам, — заявил глава Минэкономразвития. — Поэтому реальный доход здесь будет, он будет положительный, и в этом выгода хранения сбережений в национальной валюте».

14 февраля курс доллара впервые с 15 января поднялся выше 67 руб., максимум евро составил 75,53 руб. Официальный курс, установленный Банком России на 18 февраля, составляет 66,7 руб. за доллар и 75,2 руб. за евро.