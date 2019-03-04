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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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США пригрозили ответить на попытки помешать Гуаидо вернуться в Венесуэлу

США решительно отреагируют на любые попытки помешать безопасному возвращению лидера оппозиции Хуана Гуаидо в Венесуэлу. Об этом на своей странице в Twitter написал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

«Любые угрозы или действия в отношении его [Гуаидо] безопасного возвращения будут встречены сильным и существенным ответом США и международного сообщества», — заявил Болтон.

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Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой. Фоторепортаж

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным главой государства, ранее заявил, что в понедельник, 4 марта, намерен вернуться в страну, чтобы организовать новые демонстрации против действующего президента Николаса Мадуро. При этом политик сообщал, что он и члены его семьи​ получили угрозы, в том числе касающиеся тюремного заключения.

Гуаидо уехал из страны в конце января, первоначально отправившись в Колумбию, с территории которой в Венесуэлу должен был прибыть гуманитарный конвой.

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​При этом Верховный суд Венесуэлы, который начал расследование в отношении политика, запретил Гуаидо выезжать за границу и заморозил все его банковские счета. 

Теги: Джон Болтон, Хуан Гуаидо
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