В США заявили о готовности поддержать оппозицию в Никарагуа и на Кубе

В США заявили о готовности поддержать оппозицию в Никарагуа и на Кубе

США во главе с президентом Дональдом Трампом усердно работают не только в Венесуэле, но и в Никарагуа и Кубе, американцы готовы поддержать жителей этих стран, заявил в интервью Telemundo глава Госдепартамента Майк Помпео, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

По его словам, нынешняя администрация видит, что власти этих стран жестоки по отношению к своим гражданам, и создают реальную угрозу, отказывая людям в базовых свободах. Трамп намерен работать над достижением «лучшего исхода» для этих людей, утверждает Помпео.

«Людям нужно возглавить эти усилия. Я уверен, что они полны решимости сделать это. Американский народ их поддержит», — сказал госсекретарь.

Он выразил надежду на то, что жители Никарагуа и Кубы поймут, что «навязываемое им иго авторитаризма», коррупция и плохие условия жизни не являются необходимостью и они могут приложить усилия для достижения лучшей политической ситуации.