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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Украинский омбудсмен сообщила об освобождении в Крыму архиепископа ПЦУ

Архиепископа Православной церкви Украины (ПЦУ) Климента отпустили из Киевского районного отдела полиции в Симферополе, сообщила на своей странице в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Надеюсь, что теперь он беспрепятственно доедет до ростовского СИЗО, чтобы посетить украинского политзаключенного Павла Гриба», — отметила Денисова.

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Украинский омбудсмен назвала причину задержания священника ПЦУ в Крыму

Климента задержали ранее 3 марта, когда он направлялся в СИЗО Ростова-на-Дону, где отбывает наказание украинец Павел Гриб. Как сообщалось на сайте ПЦУ, полицейские задержали священника на автовокзале по подозрению в краже вещей из церкви. Такую же причину задержания называла Денисова. Впоследствии ПЦУ уточнило, что, по словам полицейских, Климент также «нецензурно ругался» в районе автовокзала.

Павел Гриб был задержан российскими сотрудниками правоохранительных органов. Ему предъявлены обвинения по ст. 205 УК РФ (террористический акт). По версии российского следствия, Гриб, находясь на Украине, через интернет просил школьницу из Сочи заложить бомбу и взорвать ее на выпускном вечере.

Теги: Людмила Денисова, Крым, священник, задержание
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