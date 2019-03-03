В Лондоне арестовали кинувшего яйцо в лидера лейбористов Корбина мужчину

В Лондоне арестовали мужчину, который кинул яйцо в главу Лейбористской партии Джереми Корбина, пишет Би-би-си со ссылкой на заявлении столичной полиции.

Инцидент произошел вечером в воскресенье, 3 февраля, когда Корбин посещал мечеть в парке Финсбери на севере Лондона. Он совершал визит в рамках национальной акции, когда посетить ближайшую мечеть приглашают всех жителей страны, уточняет The Guardian.

В полиции сообщили, что 41-летнего мужчину «быстро задержали сотрудники» правоохранительных органов, впоследствии он был арестован по подозрению в нападении. Сейчас мужчина находится под стражей в полицейском участке.

Политик не пострадал, отмечают Sky News и The Guardian, Они также пишут, что арестованный мужчина, предположительно, был сторонником Brexit.