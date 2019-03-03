Адвокат Браудера опроверг возбуждение дела об убийстве Перепеличного

Адвокат основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, неоднократно заочно осужденного в России, Александр Антипов сообщил агентству ТАСС, что его подзащитному не предъявлялось обвинение в убийстве российского предпринимателя Александра Перепеличного.

«Уголовное дело было в отношении моего подзащитного возбуждено в конце декабря 2018 года, а обвинение Браудеру пока не предъявлялось», — сказал Антипов.

По его словам, постановление о возбуждении дела в отношении Браудера является совершенно абсурдным. Он отметил, что решение Следственного комитета России является политически мотивированным, а решение суда будет обжаловано.

По версии следствия и по словам адвоката, Перепеличного отравили чаем, а убийство организовал сам Браудер, для того чтобы скрыть хищение из бюджета 5,4 млрд руб.

В субботу Браудер сообщил на своей странице в Twitter, что Следственный комитет РФ официально предъявил ему обвинение в убийстве бизнесмена Александра Перепеличного в Суррее в 2012 году.

В интервью газете The Telegraph Браудер назвал обвинения в убийстве «абсурдными». Как утверждает издание, адвокат основателя фонда видел постановление о возбуждении уголовного дела, в котором Браудера обвинили в причастности к хищению 5,4 млрд руб., о котором, согласно документу, знал Перепеличный.

В ноябре 2018 года Генпрокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки о причастности Браудера к убийству финансиста Перепеличного, который с 1995 по 2010 год оказывал услуги по выводу денежных средств из России за рубеж.

Перепеличный был найден мертвым 10 ноября 2012 года рядом со своим домом в графстве Суррей на юге Англии. В день смерти он вернулся в Великобританию из Парижа. В 2010 году Перепеличный передал прокуратуре Швейцарии документы о возможной причастности российских чиновников к выводу средств через структуры фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Телеканал Euronews сообщал, что Перепеличный также сотрудничал с расследованием смерти аудитора Сергея Магнитского.

Изначально полиция Великобритании подтвердила, что смерть Перепеличного носила ненасильственный характер, в связи с чем российские следственные органы не возбуждали уголовное дело по факту его смерти. По данным правоохранительных органов Великобритании, Перепеличный скончался от острой сердечной недостаточности. Однако во время слушаний в Коронерском суде графства Суррей было установлено, что его смерть наступила от редкого яда растительного происхождения. Российская сторона о результатах данного расследования не была уведомлена.