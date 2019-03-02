Браудер заявил о поступившем от СКР обвинении в убийстве бизнесмена

Браудер заявил о поступившем от СКР обвинении в убийстве бизнесмена

Основатель британского фонда Hermitage Capital Уильям Браудер заявил, что Следственный комитет России предъявил ему обвинения в убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Следственный комитет России официально обвиняет меня в убийстве российского осведомителя Александра Перепеличного в Суррее в 2012 году», — написал он.

В интервью газете The Telegraph Браудер назвал обвинения в убийстве «абсурдными». По данным издания, адвокат основателя фонда видел постановление о возбуждении уголовного дела, в котором Браудера обвинили в причастности к хищению 5,4 млрд руб., о котором, согласно документу, знал Перепеличный.

«Логично считать, что господин Браудер и его неустановленные сообщники с целью сокрытия хищения совершили убийство господина Перепеличного, отравив его травяным ядом гельземиум», — приводится в газете выдержка из обвинительного заключения.