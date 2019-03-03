В Аргентине умер отец президента Франческо Макри

Отец президента Аргентины и бизнесмен Франческо Макри умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию аргентинского президента.

Отмечается, что в администрации не сообщили дату и место его похорон. «Выражаю уважение и соболезнования президенту Маурисио Макри и его семье в связи с кончиной его отца Франко Макри», — написал в своем аккаунте в Twitter бывший кандидат в президенты и вице-президент Даниэль Освальдо Сиоли.

Франческо Макри родился в Риме в 1930 году. В 1946 году он переехал в Буэнос-Айрес и позже получил аргентинское гражданство.

Макри занимался строительным бизнесом, заведовал горнодобывающей отраслью промышленности, телефонной связью, почтой, а также владел автомобильным конгломератом SOCMA. Ему принадлежали холдинг Grupo Macri, более мелкие фирмы и акции ряда компаний. В 1998 году его состояние оценивалось в $730 млн.

Маурисио Макри стал президентом Аргентины в конце 2015 года.