Победу на выборах президента Аргентины одержал кандидат от оппозиции

Оппозиционный кандидат в президенты Аргентины Маурисио Макри одерживает победу после подсчета бюллетеней на 71% избирательных участков, сообщает Buenos Aires Herald.

Макри, который выдвигается от партии «Республиканское предложение», набирает 53,2%. У его конкурента Даниэля Сциоли от правящего альянса «Фронт за победу» — 46,7% голосов. Макри также лидирует по данным трех экзитполов, отмечает Reuters. В его предвыборном штабе празднуют победу.

Сциоли уже признал свое поражение. «Новый президент был избран, Маурисио Макри. Я позвонил ему и поздравил», — сказал он, признав, что «уже есть тенденция по результатам». Сциоли добавил, что он и его сторонники приложат усилия, чтобы привлечь на свою сторону как можно больше людей.

25 октября в Аргентине прошел первый тур президентских выборов. На них Макри занял первое место, набрав 37%, Сциоли получил около 34% голосов.

Макри планирует отказаться от популистской риторики и направить страну по курсу свободного рынка. Он также обещает бороться с коррупцией и преступностью.

Последние 12 лет Аргентиной руководила семья Киршнер. С 2003 года по 2007 год президентом был Несторк Киршнер, а позднее — его супруга Кристина Фернандес де Киршнер. По закону она не может баллотироваться на третий срок подряд. Она поддержала на выборах Сциоли.