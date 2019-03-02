Появилось видео запуска новейшего корабля Dragon-2 к МКС

Глава SpaceX Илон Маск опубликовал в своем Twitter видео запуска частного пилотируемого корабля Dragon-2 (Crew Dragon) к Международной космической станции (МКС).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с космодрома Канаверал во Флориде утром 2 марта. В 10:49 мск корабль был выведен на орбиту, а спустя несколько минут ​он успешно отделился от второй ступени ракеты и начал самостоятельный полет к МКС. 3 марта Dragon-2 должен пристыковаться к станции.

Запуск носит испытательный характер, в первый полет на орбиту корабль отправился в автоматическом режиме, без экипажа. На борту Dragon-2 находится манекен в скафандре, которого Маск назвал Рипли в честь героини фильма «Чужие». Записывающая аппаратура, установленная на манекене, выяснит, насколько полет безопасен для экипажа.