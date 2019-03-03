Автомобилистов предупредили о снегопаде в Москве

Департамент транспорта Москвы предупредил, что утром в воскресенье, 3 марта, в столице начнется снегопад. Об этом сообщается в аккаунте департамента в Twitter.

«Утром начнется снегопад, местами метель. Будьте аккуратнее на дорогах!», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, синоптики также объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за метели и усиления ветра.

В конце февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что раннего прихода весны в Москву ждать не стоит. Он пояснил, что причиной стало превышение нормы по плотности и водности снега, в связи с чем много атмосферной энергии уйдет на его таяние.