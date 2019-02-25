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В Гидрометцентре заявили о нескором приходе весны в Москву

Раннего прихода весны в Москву в этом году ждать не стоит. Об этом заявил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В связи с тем что плотность и водность снега у нас сейчас выше нормы, раннего прихода весны ждать не стоит, так как много атмосферной энергии будет потрачено на таяние снега. Скорее всего, все будет примерно в среднегодовых значениях», — заявил Вильфанд.

Он отметил, что сход снежного покрова в Москве обычно происходит в первой декаде апреля, а устойчивый переход среднесуточной температуры в плюсовые значения характерен для последних дней марта.

«Что касается субъективных ощущений, то подъем среднесуточной температуры до 15 градусов тепла, когда люди начинают комфортно чувствовать себя без верхней одежды, произойдет не ранее второй половины апреля, а если уж с коротким рукавом, то не ранее начала мая», — заявил он.

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Теги: Гидрометцентр
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