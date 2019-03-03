СК и прокуратура начали проверку после выезда самолета за ВПП в Пулково

СК и прокуратура начали проверку после выезда самолета за ВПП в Пулково

Следователи начали проверку после того, как пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении.

​По данным следствия, на борту самолета находилось восемь членов экипажа и 241 пассажир. В результате никто не пострадал, всех эвакуировали.

Проверку исполнения законодательства о безопасности полетов начала также Санкт-Петербургская транспортная прокуратура. По ее данным, самолет выкатился на 50 м за пределы ВПП.