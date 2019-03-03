В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» задержали 33 человека. Об этом сообщает радиостанция France Info со ссылкой на данные полиции.

Протесты в ряде городов Франции прошли в субботу, 2 марта. По данным МВД, всего во Франции в митингах приняли участие 39,3 тыс. человек. В Париже власти насчитали 4 тыс. протестующих. При этом сами «желтые жилеты» сообщили о более 92 тыс. участников митингов по всей стране.

В Лионе в ходе митингов были задержаны 15 человек. По данным издания Le Figaro, в Тулузе задержали 16 участников протестов.

При этом на акциях, которые прошли 23 февраля, полиция насчитала 46 тыс. протестующих, а «желтые жилеты» — более 113 тыс. Тогда в Париже полиция задержала 14 человек.