В ходе протестов «желтых жилетов» в Париже задержали 14 человек

Полиция в Париже во время протестных акций «желтых жилетов» задержала 14 человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на префектуру полиции.

По данным МВД на 14:00 (16:00 мск), в манифестациях в Париже приняли участие 4 тыс. человек. В городе Клермон-Ферран задержали 15 участников акции, восемь из них помещены под стражу.

В субботу в ряде французских городов проходят очередные акции протеста, протестного движения «Желтые жилеты». В Тулузе протестующие заблокировали подъезды к логистическому центру компании Amazon. На проезжей части митингующие разместили несколько больших покрышек, чтобы не дать грузовикам выехать со складов.

Антиправительственные акции «желтых жилетов» начались во Франции в ноябре 2018 года. Изначально протестующие требовали снижения цен на бензин и выступали за повышение зарплат и социальных выплат. В начале декабря во Франции приняли мораторий на повышение цен на топливо в течение полугода и согласились повысить минимальную зарплату. Несмотря на это, протесты продолжились, манифестанты требуют отставки президента.