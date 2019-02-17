Во Франции «желтые жилеты» напали на полицейский автомобиль

Во французском Лионе участники протестного движения «желтых жилетов» напали на стоящий в пробке полицейский автомобиль, передает телеканал BFMTV.

На опубликованном каналом видео видно, как автомобиль с включенной сиреной едет по пробке, а митингующие кидают в него предметы и бьют. Один из демонстрантов попытался запрыгнуть на капот машины, с водительской стороны автомобиля разбили окно.

Канал отмечает, что в машине находились два человека, включая «находящуюся в панике» молодую девушку за рулем, которая стала помощником полицейского два месяца назад. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер в Twitter назвал произошедшее «невыносимым насилием».